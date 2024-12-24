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Происшествия

На ул. Захарова конфликт водителей закончился приездом Росгвардии

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В понедельник, 23 декабря, в Пензе на улице Захарова двое молодых мужчин, 23 и 27 лет устроили разборки на проезжей части.

На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, задержали обоих и выяснили обстоятельства конфликта.

23-летний автомобилист управлял машиной марки Mercedes, 27-летний был за рулем JAC. Старшего из мужчин разозлили маневры водителя немецкой иномарки: якобы он несколько раз «подрезал» его на дороге.

Раздраженный пензенец остановился, подошел к Mercedes и стал дергать за ручку дверцы, желая разобраться с обидчиком. Но тот опустил стекло и распылил перцовый баллончик в лицо оппонента.

«Затем последовала словесная перепалка, которую и пресекли правоохранители, доставив обоих нарушителей правопорядка в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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