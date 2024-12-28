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Происшествия

В Лунинском районе мужчина умер после работы с болгаркой

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В Лунинском районе проводится проверка по факту смерти 56-летнего мужчины в селе Манторово. Он погиб после работы с болгаркой.

Трагедия произошла днем в субботу, 28 декабря, в доме на улице Свердлова. Местный житель пользовался устройством в подполе, возникло задымление.

Хотя мужчине удалось выбраться, он скончался. По предварительной информации, смерть наступила от отравления продуктами горения.

Для выяснения точной причины назначена судмедэкспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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Источник — фото областного СУ СК РФ
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