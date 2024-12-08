Пензенец вырвал руками шлагбаум, чтобы подъехать к больнице

08.12.2024 | 13:03

В Пензе водитель неадекватно отреагировал на отказ пропустить его на территорию одной из больниц в Первомайском районе. Он вырвал руками шлагбаум.

Это случилось вечером в пятницу, 6 декабря. Вызов по поводу происшествия поступил бойцам Росгвардии в 22:00 от оперативного дежурного.

Охранник больницы встретил прибывших сотрудников. По его словам, мужчина на автомобиле требовал поднять шлагбаум, а когда услышал, что на территорию могут заезжать только сотрудники учреждения, разозлился, подошел к устройству, вырвал его из основания и продолжил путь.

«Росгвардейцы и сотрудники региональной Госавтоинспекции провели с мужчиной профилактическую беседу», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Затем водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Пензе задержали 41-летнего мужчину, сломавшего шлагбаум на улице Суворова. Чем преграда помешала ему, выяснить не удалось: человек находился в неадекватном состоянии.