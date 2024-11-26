На ул. Суворова неадекватный мужчина напал на шлагбаум

26.11.2024 | 13:01

В понедельник, 25 ноября, в Пензе задержали 41-летнего мужчину, сломавшего шлагбаум на улице Суворова. Чем преграда помешала ему, выяснить не удалось: хулиган находился в неадекватном состоянии.

Когда незнакомый человек начал дебоширить, сторож того учреждения, возле которого располагается шлагбаум, вызвал правоохранителей. Сигнал поступил в 11:15.

Он рассказал, что мужчина подбежал и попытался вытащить покрышки, лежащие у основания конструкции. Не сумев сделать это, он вырвал провод, чем повредил шлагбаум.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность злоумышленника и задержали его.

«Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.