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Из жизни

На ул. Суворова неадекватный мужчина напал на шлагбаум

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В понедельник, 25 ноября, в Пензе задержали 41-летнего мужчину, сломавшего шлагбаум на улице Суворова. Чем преграда помешала ему, выяснить не удалось: хулиган находился в неадекватном состоянии.

Когда незнакомый человек начал дебоширить, сторож того учреждения, возле которого располагается шлагбаум, вызвал правоохранителей. Сигнал поступил в 11:15.

Он рассказал, что мужчина подбежал и попытался вытащить покрышки, лежащие у основания конструкции. Не сумев сделать это, он вырвал провод, чем повредил шлагбаум.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность злоумышленника и задержали его.

«Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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