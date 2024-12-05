Голый лед: под Пензой на трассе М-5 фура «обняла» отбойник

05.12.2024 | 08:41

Из-за гололеда на дорогах в Пензенской области в ночь на четверг, 5 декабря, и утром случились несколько ДТП.

Так, в Пензенском районе 3 автомобиля слетели с проезжей части, между Загоскино и деревней Надеждинка в кювете оказался грузовик. На трассе М-5 недалеко от Вирги Нижнеломовского района столкнулись 2 машины.

«Дорога стекло, будьте осторожны», - предупредили водители в социальных сетях.

А на трассе М-5 в районе поселка Монтажный водитель фуры потерял управление, машина врезалась в отбойник. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы».

Полуприцеп оказался на боку с одной стороны отбойника, кабина устояла на колесах и осталась с другой стороны препятствия.

«Это произошло еще в 3 утра. Лед голый был. Водитель жив, в больнице», - рассказал очевидец.

Пока официальной информации о происшествиях нет.