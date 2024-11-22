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Происшествия

В Пензе ищут водителя, сбившего мальчика на улице Дружбы

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В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с ребенком на улице Дружбы. Оно случилось 20 ноября напротив дома № 23.

В 17:15 неизвестный водитель сбил пешехода, мальчика 2013 года рождения. Ребенок пострадал, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

Автомобилист скрылся с места ДТП.

Свидетелей происшествия просят позвонить по номерам ГАИ: 59-90-47, 59-90-03, 59-90-04. Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.

Ранее в Пензе разыскивали очевидцев ДТП с молодым велосипедистом.

Инцидент случился 14 октября в 12:20 напротив дома № 2 на улице Металлистов. Неизвестный на неустановленной машине сбил 22-летнего молодого человека на двухколесном транспорте и скрылся с места аварии.

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