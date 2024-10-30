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Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с молодым велосипедистом

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В Пензе ищут очевидцев ДТП с велосипедистом на улице Металлистов. Авария случилась 14 октября в 12:20 напротив дома № 2.

Неизвестный на неустановленной машине сбил 22-летнего молодого человека на двухколесном транспорте и скрылся с места аварии. Велосипедист получил травмы.

«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Также можно обратиться по адресу улица Бакунина, 181.

Ранее на М-5 у поворота на поселок Монтажный под колеса иномарки попал пожилой велосипедист. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

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