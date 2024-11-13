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Происшествия

Назван тип БПЛА, уничтоженных над Пензой

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В ночь на среду, 13 ноября, на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Террористические атаки были произведены c применением БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь - над территорией Белгородской области, пять - над территорией Тверской области, пять - над территорией Брянской области, три - над территорией Пензенской области и два - над территорией Воронежской области», - уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Олег Мельниченко написал в своем телеграм-канале, что на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружено место падения 3 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты.

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