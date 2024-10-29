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Происшествия

В Бессоновском районе на дорогах погибли лось и кабан

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В выходные дни, 26 и 27 октября, в Бессоновском районе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Как сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, на дорогах погибли лось и кабан.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 110 тысяч рублей.

Случаи гибели копытных перестали быть редкостью в регионе. В начале октября под колесами автомобилей погибли сохатые в Лопатинском и Пензенском районах. А 25 сентября в Железнодорожном районе Пензы между базой «Костер» и Ахунским переездом насмерть сбили кабана.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили водителям в минлесхозе.

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Источник — фото pixabay.com
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