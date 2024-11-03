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Происшествия

В Камешкирском районе погиб 50-летний шофер КамАЗа

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В субботу, 3 ноября, в Камешкирском районе автоавария унесла жизнь человека.

По предварительным данным, в 10:20 на 29-м километре дороги Русский Камешкир - село Бегуч КамАЗ наехал на препятствие и опрокинулся.

50-летний водитель грузовика скончался на месте.

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

31 октября в Каменском районе на трассе Тамбов - Пенза столкнулись Daewoo Nexia и Chevrolet Klan. 56-летний пассажир автомобиля Daewoo скончался до приезда скорой помощи.

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Источник — фото областной Госавтоинспекции
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