В Камешкирском районе погиб 50-летний шофер КамАЗа

03.11.2024 | 14:54

В субботу, 3 ноября, в Камешкирском районе автоавария унесла жизнь человека.

По предварительным данным, в 10:20 на 29-м километре дороги Русский Камешкир - село Бегуч КамАЗ наехал на препятствие и опрокинулся.

50-летний водитель грузовика скончался на месте.

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

31 октября в Каменском районе на трассе Тамбов - Пенза столкнулись Daewoo Nexia и Chevrolet Klan. 56-летний пассажир автомобиля Daewoo скончался до приезда скорой помощи.