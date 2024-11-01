Нежилой дом в Терновке тушили 19 пожарных

01.11.2024 | 16:55

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили подробности пожара в 4-м проезде Терновского, который случился в пятницу, 1 ноября.

Видеозапись с пламенем, охватившим нежилое здание, сделал читатель телеграм-канала PenzaInform.

Как сообщили в МЧС, вызов спасатели получили в 14:15. Пожар разгорелся на первом этаже дома. Огонь охватил площадь 100 кв. м.

На ликвидацию пламени привлекли 19 пожарных и 5 спецмашин. В ЧП никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 27 октября в Пензе загорелся частный дом на улице Беговой в микрорайоне Западная Поляна. Огонь ликвидировали 35 спасателей.