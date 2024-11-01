Сетевое издание|18+|Пятница|1 ноя 2024|18:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Нежилой дом в Терновке тушили 19 пожарных

Печать
Telegram

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили подробности пожара в 4-м проезде Терновского, который случился в пятницу, 1 ноября.

Видеозапись с пламенем, охватившим нежилое здание, сделал читатель телеграм-канала PenzaInform.

Нежилой дом в Терновке тушили 19 пожарных

Как сообщили в МЧС, вызов спасатели получили в 14:15. Пожар разгорелся на первом этаже дома. Огонь охватил площадь 100 кв. м.

На ликвидацию пламени привлекли 19 пожарных и 5 спецмашин. В ЧП никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 27 октября в Пензе загорелся частный дом на улице Беговой в микрорайоне Западная Поляна. Огонь ликвидировали 35 спасателей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео ГУ МЧС России по области
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте