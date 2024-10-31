В Каменском районе в ДТП погиб 56-летний мужчина

31.10.2024 | 10:32

Утром в четверг, 31 октября, в Каменском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 7:25 на 212-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись два легковых автомобиля: Daewoo Nexia и Chevrolet Klan. Первым управлял 38-летний мужчина, вторым - 61-летний.

После удара Daewoo вынесло на обочину, Chevrolet остался на проезжей части, машины застыли у стенда, предупреждающего об аварийно опасном участке дороги.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1968 года рождения, от полученных повреждений скончался до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник фото - областная Госавтоинспекция.