В Каменском районе в ДТП погиб 56-летний мужчина

Утром в четверг, 31 октября, в Каменском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 7:25 на 212-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись два легковых автомобиля: Daewoo Nexia и Chevrolet Klan. Первым управлял 38-летний мужчина, вторым - 61-летний.
После удара Daewoo вынесло на обочину, Chevrolet остался на проезжей части, машины застыли у стенда, предупреждающего об аварийно опасном участке дороги.
«В результате происшествия пассажир автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1968 года рождения, от полученных повреждений скончался до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник фото - областная Госавтоинспекция.
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