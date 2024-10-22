В соседнем с Пензенской областью регионе из-за БПЛА произошел взрыв

22.10.2024 | 07:43

Ранним утром во вторник, 22 октября, в Тамбовской области на предприятии, занимающимся производством спирта, после атаки БПЛА начался пожар.

Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров.

«Сегодня в 5:20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием», - написал он в своем телеграм-канале.

В 6:24 пожар был потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.

26 августа в Саратовской области ПВО отбила атаку беспилотников. Обломки попали в жилые дома, пострадали люди.