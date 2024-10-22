Сетевое издание|18+|Вторник|22 окт 2024|09:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В соседнем с Пензенской областью регионе из-за БПЛА произошел взрыв

Печать
Telegram

Ранним утром во вторник, 22 октября, в Тамбовской области на предприятии, занимающимся производством спирта, после атаки БПЛА начался пожар.

Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров.

«Сегодня в 5:20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием», - написал он в своем телеграм-канале.

В 6:24 пожар был потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.

26 августа в Саратовской области ПВО отбила атаку беспилотников. Обломки попали в жилые дома, пострадали люди.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте