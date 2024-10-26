В Лопатинском районе погиб тракторист «Кировца»

В пятницу, 25 октября, в Лопатинском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием тяжелой техники.
По предварительной информации, в 14:30 на полевой дороге, ведущей к селу Козловка, трактор К-700 «Кировец» съехал в кювет.
47-летний тракторист от полученных травм скончался на месте.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
6 августа в селе Черкасском Пачелмского района мотоцикл столкнулся с трактором. 15-летний мотоциклист погиб.
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