В Пензе на улице Антонова сбили мать с ребенком

16.10.2024 | 18:43

Вечером в среду, 16 октября, в Пензе в микрорайоне ГПЗ сбили двух пешеходов, мать и ребенка. О ДТП в Сети сообщили очевидцы.

«За окном послышался звук удара и крик маленького ребенка. Все произошло возле дома № 18 на улице Антонова. После ДТП люди из машин сразу вышли, чтобы помочь», - описал происходящее горожанин.

В областной ГАИ сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали подробности ДТП.

По предварительным данным, около 17:20 46-летний водитель автомобиля Nissan наехал на женщину (ее возраст уточняется) с ребенком 2016 года рождения.

Оба пешехода пострадали. Медики доставили их в больницу. По факту случившегося проводят проверку.