В Заречном ищут водителя, сбившего 76-летнего пешехода

15.10.2024 | 19:27

В Заречном сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 76-летний пешеход.

По предварительным данным, инцидент случился в понедельник, 14 октября, в 12:26 на улице Строителей, напротив дома № 7 в проезде В. В. Демакова.

«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода - мужчину 1948 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», - сообщили в Госавтоинспекции г. Заречного.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить в дежурную часть по телефонам: 59-96-02, 60-80-02.

Также можно обратиться по адресу: ул. Комсомольская, 6, каб. 213.