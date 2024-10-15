В Пензе студентов колледжа вывели из здания под дождь

15.10.2024 | 15:39

Во вторник, 15 октября, пришлось эвакуировать студентов колледжа архитектуры и строительства, расположенного на Набережной Реки Пензы в областном центре.

Кадры с места событий появились в Сети. На них видно, что к учебному заведению прибыли пожарные на спецавтомобиле.

Учащихся вывели на улицу, пока сотрудники МЧС обследовали здание.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области, в колледже произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения.

22 августа короткое замыкание произошло в филиале № 1 «Улыбка» детского сада № 7 «Ягодка» на Аксакова, 2а. Там оплавился провод, из-за чего в электрощитовой возникло задымление. Работники учреждения вывели детей на улицу и вызвали пожарных. Горения не было. После устранения задымления здание проветрили, воспитанники вернулись в группы.