В Пензенском районе вандалы разбили могильные памятники на погосте

10.10.2024 | 11:09

В среду, 9 октября, жительница села Варыпаево Пензенского района обнаружила, что на местном кладбище неизвестные изуродовали могильные надгробия.

Фото и видео, сделанные около 14:00, она выложила в Сеть. В числе оскверненных - могила прабабушки и прадедушки девушки, которые были педагогами в сельской школе.

На кадрах запечатлены разбитые каменные плиты на могиле учителей, а также поваленные и изуродованные памятники по соседству. Всего, по словам автора, повреждено более 30 надгробий.

Случившееся вызвало бурное негодование среди тех, кто ознакомился с постом. Комментаторы потребовали привлечь вандалов к ответственности.

«Найти сволочей и наказать строго! Хватит сюсюкать, ути-ути! Ничего святого, нелюди!», «Дело рук какого-то умалишенного или группы умалишенных. Дикость какая! Найти и наказать по всей строгости закона», - написали они.

В сентябре в селе Грабово Бессоновского района злоумышленники осквернили могилы на кладбище, разрисовав портреты на памятниках краской. Родственники усопших подали заявление в полицию.