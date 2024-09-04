В селе Грабово вандалы осквернили памятники на кладбище

04.09.2024 | 11:33

Жители села Грабово Бессоновского района шокированы: злоумышленники разрисовали памятники на местном кладбище.

Фото могил появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Могил 10 изрисованы. У нас появились вандалы? Люди, которые это делают, вы вообще в своем уме? Что у вас в голове? Памятники стоят не маленькие деньги…» - написал автор.

Произошедшее вызвало бурю негодования. Многие комментаторы уверены, что это дело рук несовершеннолетних хулиганов.

«Какое варварство, какое кощунство!!! Грех большой тому, кто это сделал. Бессовестные!!!», «Кошмар! Полное отсутствие мозгов. Явно малолетки какие-то!», «Деградация полнейшая. Пусть им кругом вернется их поступок… Но что самое страшное, наверняка у них даже ничего не екнуло от своего поступка», - возмутились комментаторы.

Сельчан, могилы родственников которых оказались осквернены, призывают обращаться в полицию. Кроме того, высказывается идея опросить продавцов местных магазинов и узнать, кто покупал баллончики с такой краской.

«За это есть статья. Это ведь вандализм. Писать заявления родственникам, пусть правоохранительные органы и разбираются, это их работа», - отметил один из подписчиков группы.

Также разгневанные читатели уверены, что если это сделали подростки, то ответственность за их действия должны нести и их родители. По мнению ряда комментаторов, их следует заставить не просто отчистить краску, а поставить новые памятники.