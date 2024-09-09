В Пензе забил гейзер на улице Калинина

09.09.2024 | 18:15

В понедельник, 9 сентября, на улице Калинина в Пензе забил гейзер. Порыв на теплосетях произошел рядом с торговым центром «Фортуна».

Кадры с места случившегося распространились в соцсетях, фото с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделились читатели.

Струя воды поднимается в высоту на несколько метров. «Там кому-то на машине стекла выбило, гаишники сейчас подъехали!» - рассказал очевидец.

Горожане ожидают, что ресурс отключат и район из-за ремонта останется без горячей воды.

«Сотрудники пензенских тепловых сетей в ходе проведения гидравлических испытаний обнаружили дефект на трубопроводе, расположенном на улице Калинина. В настоящее время участок отключается, на месте работают оперативный персонал и вся необходимая техника», - сообщили редакции в ресурсоснабжающей организации 17:40.

2 июня на улице Беляева в Пензе потоком кипятка, хлынувшего из теплотрассы, перевернуло стоявший автомобиль. Водителя в момент ЧП на месте не было, он не пострадал.