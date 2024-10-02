Разлив нефти: в Кузнецком районе ввели режим ЧС

02.10.2024 | 13:45

В Кузнецком районе со вторника, 1 октября, введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефти.

В тот день около 12:00 на участке дороги в селе Радищево опрокинулся на бок нефтевоз марки Volvo. Содержимое цистерны оказалось на проезжей части и попало в водоем.

Очевидцы случившегося стали делиться кадрами в Сети. На фотографиях заметно, что повреждены коммуникации, проложенные над дорогой. Вероятно, трубу задел водитель грузовика, не справившийся с управлением.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, ДПС, пригнали спецтехнику для того, чтобы поднять нефтевоз.

В рамках режима ЧС будут проводиться мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии, сообщили в пресс-службе администрации Кузнецкого района.