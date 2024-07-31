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Происшествия

Житель Кузнецка едва не умер из-за сигареты

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Во вторник, 30 июля, 59-летний житель Кузнецка едва не погиб из-за непотушенной сигареты, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

ЧП случилось на улице Белинского в 19:07.

Пожар потушили подручными средствами, обгорела мебель в комнате на площади 1 квадратный метр. Мужчина попал в больницу - он выжил по счастливой случайности.

«Неосторожность при курении стала причиной 359 пожаров с начала года на территории Пензенской области. В них погибли 19 человек и 7 пострадали», - привели данные статистики в МЧС.

29 июля в селе Грабово Бессоновского района случился смертельный пожар. Загорелся трехквартирный дом на улице Советской. Внутри нашли тело мужчины 1964 года рождения. В областном СУ СКР указали, что причиной трагедии, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Источник — фото областного ГУ МЧС России
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