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В Пензе ищут 86-летнюю женщину, вышедшую из больницы в халате

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В Пензе пропала 86-летняя Гусева (Крылова) Клавдия Егоровна. Она могла потеряться по дороге в Никольск. По имеющимся сведениям, утром в субботу, 14 сентября, пожилая женщина вышла из клинической больницы № 6 и отправилась на остановку.

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» размещена ориентировка на пропавшую пенсионерку.

Рост Клавдии Гусевой - 160 см, телосложение худощавое, волосы седые (до плеч), глаза карие.

Предположительно, была одета в цветной домашний халат с коротким рукавом, на голове - платок.

На лице у женщины есть ссадины. Она дезориентирована, для поиска требуется помощь добровольцев.

Всех, кто располагает информацией о Клавдии Егоровне, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

UPD: В 13:43 волонтеры сообщили: «Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске».

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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