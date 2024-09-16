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Происшествия

В Пачелмском районе пенсионерка погибла под колесами фуры

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В субботу, 14 сентября, в Пачелмском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.

По предварительным данным, в 21:20 на 32-м километре трассы Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково 43-летний водитель тягача Sitrak в составе с полуприцепом сбил 70-летнюю женщину.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Днем ранее в Пензе женщина за рулем Kia Rio сбила 12-летнюю девочку-пешехода. Иномарка снесла металлическое ограждение и оказалась на газоне. Подростка же от удара откинуло под колесо автобуса. Пострадавшую госпитализировали.

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