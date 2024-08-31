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Происшествия

Главе СКР доложат итоги проверки травли 13-летней жительницы Грабова

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Следственное управление СКР по Пензенской области проводит проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней Бессоновского района.

О конфликте сообщил пензенец Евгений Королев в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в селе Грабово подростки 15-17 лет приставали к 13-летней девочке, оскорбляли ее и угрожали насилием.

В посте говорится, что подростки загнали девочку в дом ее друга, начали угрожать расправой и молодому человеку, и его отцу.

К месту инцидента прибыла полиция, и ситуация разрешилась благополучно: со старшими представителями подростков-хулиганов провели беседу, и они «клятвенно пообещали вести себя прилично».

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в том же селе 25 августа произошла драка между группами подростков, в которой ребята 16-17 лет избили младших. Родители двух пострадавших обратились в полицию. Личности злоумышленников установлены.

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