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Происшествия

В селе Грабово подростки жестоко избили друг друга

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Вечером в воскресенье, 25 августа, в селе Грабово Бессоновского района произошла драка между группами подростков. Есть пострадавшие.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил пензенец Евгений Королев. По его словам, нетрезвые подростки 16-17 лет «жестоко избили» ребят помладше.

«У одного из пострадавших выбиты зубы, повреждена челюсть», - рассказал мужчина.

По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», причиной потасовки стали девушки. Младшие подростки заметили их на улице и сделали нелестные замечания. На защиту пришли старшие ребята.

Факт драки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. Родители двух избитых подростков обратились в полицию.

«Личности злоумышленников установлены. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в полиции.

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