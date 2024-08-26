В селе Грабово подростки жестоко избили друг друга

26.08.2024 | 14:55

Вечером в воскресенье, 25 августа, в селе Грабово Бессоновского района произошла драка между группами подростков. Есть пострадавшие.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил пензенец Евгений Королев. По его словам, нетрезвые подростки 16-17 лет «жестоко избили» ребят помладше.

«У одного из пострадавших выбиты зубы, повреждена челюсть», - рассказал мужчина.

По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», причиной потасовки стали девушки. Младшие подростки заметили их на улице и сделали нелестные замечания. На защиту пришли старшие ребята.

Факт драки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. Родители двух избитых подростков обратились в полицию.

«Личности злоумышленников установлены. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в полиции.