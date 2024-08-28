В Кузнецке из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома

28.08.2024 | 11:56

Во вторник, 27 августа, в Кузнецке случился пожар в многоквартирном доме. Там загорелась газовая плита.

Это произошло на улице Победы. Тревожный сигнал поступил диспетчеру в 11:25. На место выехали 13 пожарных на трех спецмашинах, а также два звена газодымозащитной службы.

Из дома эвакуировали 10 человек. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара обгорела лишь плита в однокомнатной квартире.

В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает телеграм-канал отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

Ранее в Кузнецке случилось два пожара за один день. Загорелись баня и малярный цех на мебельном производстве.