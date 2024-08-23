В Кузнецке за один день случилось 2 пожара

23.08.2024 | 17:25

В пятницу, 23 августа, в Кузнецке случилось сразу 2 пожара. Загорелись баня и малярный цех на мебельном производстве.

Сообщение о первом ЧП поступило в 00:05. Пламя охватило баню на улице 8 Марта. На ликвидацию выехали 6 пожарных на 2 спецмашинах. На месте также работали сотрудники газодымозащитной службы.

Огонь ликвидировали, но постройка площадью 9 кв. м сгорела. Погибших и пострадавших нет.

Второй сигнал поступил в 9:55. На мебельном производстве на улице Энергетиков случилось возгорание. На место прибыли 12 пожарных на 3 спецмашинах.

Огонь повредил каркасное строение на площади 10 кв. м. Обошлось без жертв, сообщает телеграм-канал отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.