Сетевое издание|18+|Пятница|23 авг 2024|18:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецке за один день случилось 2 пожара

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 23 августа, в Кузнецке случилось сразу 2 пожара. Загорелись баня и малярный цех на мебельном производстве.

В Кузнецке за один день случилось 2 пожара

Сообщение о первом ЧП поступило в 00:05. Пламя охватило баню на улице 8 Марта. На ликвидацию выехали 6 пожарных на 2 спецмашинах. На месте также работали сотрудники газодымозащитной службы.

Огонь ликвидировали, но постройка площадью 9 кв. м сгорела. Погибших и пострадавших нет.

В Кузнецке за один день случилось 2 пожара

Второй сигнал поступил в 9:55. На мебельном производстве на улице Энергетиков случилось возгорание. На место прибыли 12 пожарных на 3 спецмашинах.

В Кузнецке за один день случилось 2 пожара

Огонь повредил каркасное строение на площади 10 кв. м. Обошлось без жертв, сообщает телеграм-канал отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

В Кузнецке за один день случилось 2 пожара

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото МЧС России
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте