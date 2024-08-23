В Иссинском районе в ДТП погиб 23-летний водитель Renault

23.08.2024 | 12:46

В четверг, 22 августа, на участке трассы Нижний Новогород - Саратов в Иссинском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, оно произошло в 14:40 на 343-м километре дороги (рядом с селом Николаевка).

Столкнулись автомобили Renault и Hyundai, ими управляли молодые люди 2001 года рождения.

От полученных травм водитель Renault скончался на месте. Второй участник ДТП получил травмы и был госпитализирован, рассказали в областной Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.

23 августа на трассе М-5 в Городищенском районе столкнулись 4 автомобиля: большегруз Volvо, Toyota Corolla, Geely и «Лада-Гранта». 45-летний водитель последней скончался.