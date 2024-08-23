В ГАИ рассказали о трагедии на трассе М-5

23.08.2024 | 12:26

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 23 августа, в Городищенском районе.

По предварительным данным, в 8:30 на 668-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись 4 транспортных средства.

Это были «Лада-Гранта» с 45-летним водителем, большегруз Volvo с 52-летним шофером, Toyota Corolla под управлением 23-летнего молодого человека и Geely, который вел 54-летний мужчина.

Водитель «Гранты» скончался на месте. Шофер Volvo получил травмы, но госпитализировать его не стали.

Также медики осмотрели и отпустили водителя Geely и 2 его пассажирок, 19 и 26 лет.

«Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты. Проводится проверка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.