В Пензе ищут 82-летнего дезориентированного мужчину

17.08.2024 | 20:50

В субботу, 17 августа, в Пензе пропал 82-летний Александр Трофимович Шавкун. Ориентировка на пожилого мужчину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Шавкун имеет рост 175 см, нормальное телосложение, седые волосы, светлые глаза.

На нем были надеты серая куртка, темные брюки, черные кроссовки, темная кожаная фуражка.

Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией об Александре Шавкуне, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры сообщили о поисках 68-летней жительницы села Уранка Городищенского района Надежды Мошковой, которая 16 августа ушла из дома в неизвестном направлении.