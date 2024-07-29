Пензенец нашел на огороде столетний боеприпас

29.07.2024 | 08:40

Житель Пензы работал на своем приусадебном участке и нашел подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Мужчина немедленно позвонил в полицию.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. Они обследовали находку и установили, что это 76-миллиметровый снаряд времен Гражданской войны.

Корпус боеприпаса сильно разъела коррозия, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Специалисты забрали с собой опасную находку и уничтожили ее вдали от населенных пунктов.

В июне 2022 года житель улицы Кривозерье в Пензе тоже обнаружил на своем огороде боеприпас. Это был корпус от мины ТМ-6, не содержащий взрывчатого вещества и не представляющий опасности для окружающих.