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Происшествия

Пензенец нашел на огороде столетний боеприпас

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Житель Пензы работал на своем приусадебном участке и нашел подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Мужчина немедленно позвонил в полицию.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. Они обследовали находку и установили, что это 76-миллиметровый снаряд времен Гражданской войны.

Пензенец нашел на огороде столетний боеприпас

Корпус боеприпаса сильно разъела коррозия, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец нашел на огороде столетний боеприпас

Специалисты забрали с собой опасную находку и уничтожили ее вдали от населенных пунктов.

В июне 2022 года житель улицы Кривозерье в Пензе тоже обнаружил на своем огороде боеприпас. Это был корпус от мины ТМ-6, не содержащий взрывчатого вещества и не представляющий опасности для окружающих.

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Источник — фото, видео управления Росгвардии по области
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