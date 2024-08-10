В Пензе ночью пламя повредило два автомобиля

10.08.2024 | 17:31

В ночь на субботу, 10 августа, в Пензе рядом с домом № 135 на улице Ладожской загорелась машина.

Кадры пылающего автомобиля выложил в Сеть очевидец. На них запечатлено, как пожарные борются с огнем.

Происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило дежурному в 3:52. На место прибыли 12 человек личного состава, привлекалось две единицы техники.

Частично выгорел автомобиль Volkswagen на площади 2 квадратных метра, пламя повредило и стоявший рядом автомобиль Suzuki.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства.