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Происшествия

На ул. Кулакова задержали издававшего громкие звуки пензенца

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В Пензе росгвардейцы задержали горожанина в невменяемом состоянии, который дергал за ручки припаркованные автомобили, издавая громкие звуки.

Это случилось вечером в среду, 7 августа, на улице Кулакова.

Прибывших по вызову бойцов Росгвардии встретил хозяин автомобиля, который дебошир повредил.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Пензы.

«Невменяемого гражданина доставили полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

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