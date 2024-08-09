На ул. Кулакова задержали издававшего громкие звуки пензенца

09.08.2024 | 21:15

В Пензе росгвардейцы задержали горожанина в невменяемом состоянии, который дергал за ручки припаркованные автомобили, издавая громкие звуки.

Это случилось вечером в среду, 7 августа, на улице Кулакова.

Прибывших по вызову бойцов Росгвардии встретил хозяин автомобиля, который дебошир повредил.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Пензы.

«Невменяемого гражданина доставили полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.