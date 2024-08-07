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Происшествия

«Устроил ДТП, кидался тапочками»: пензенец удивил Дальнее Арбеково

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Вечером во вторник, 6 августа, в Дальнем Арбекове житель Пензы поразил окружающих неадекватным поведением. Его сняли несколько человек, видео появились в разных местных группах во «ВКонтакте» и каналах в Telegram.

«Устроил ДТП, кидался тапочками»: пензенец удивил Дальнее Арбеково

По словам свидетелей, мужчина сначала бегал по детской площадке во дворе дома № 128 на улице Ладожской и кричал, что он бог, потом бросался на автомобили и повредил «Ладу-Приору», а продолжил тем, что сел за руль, выехал на встречную полосу возле ТЦ «Застава» и врезался в такси («Ладу-Гранту»).

«Устроил ДТП, кидался тапочками»: пензенец удивил Дальнее Арбеково

После этого пензенец не успокоился. На снятых очевидцами кадрах видно, как он преграждает путь автобусу, кидается на легковой автомобиль, а затем снимает обувь и швыряет ее.

«Устроил ДТП, кидался тапочками», - подвел итог один из наблюдателей.

«Устроил ДТП, кидался тапочками»: пензенец удивил Дальнее Арбеково

«Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинская бригада», - завершил историю другой очевидец.

Фото № 2 - «Сова Пенза авто».

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Источник — видео, фото № 1, 3, 4 «Пенза новости»
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