Пензенца, кричавшего, что он бог, госпитализировали

07.08.2024 | 15:16

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали подробности инцидента, случившегося вечером во вторник, 6 августа, в Дальнем Арбекове.

В 3-й отдел полиции поступило сразу несколько сообщений о том, что неадекватный мужчина дебоширил и выкрикивал, что он бог. Затем он сел в автомобиль Lexus и въехал в стоявшее такси марки «Лада-Гранта».

«На место прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы и оформили ДТП. У 37-летнего гражданина имелись признаки опьянения, поэтому он был доставлен для медицинского освидетельствования», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам предварительного обследования мужчину госпитализировали в отделение токсикологии с признаками отравления неустановленным веществом.

Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении. Окончательный результат экспертизы будет готов в течение 10 дней, после чего может быть принято уже другое решение.