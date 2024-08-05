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Происшествия

В Пензе полицейский спас мужчину от падения из окна

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В Пензе сотруднику ППС, сержанту Никите Каменеву, удалось предотвратить трагедию на улице Терешковой, 10. Полицейский не допустил падения 25-летнего мужчины из окна 9-го этажа.

Все случилось вечером 25 июля. В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде в проеме разбитого окна стоит мужчина и угрожает спрыгнуть. Сотрудники быстро прибыли на место и оцепили территорию.

Никита Каменев поднялся наверх, к пензенцу, остановился примерно в пяти метрах от него и стал убеждать мужчину не совершать необдуманного поступка.

В Пензе полицейский спас мужчину от падения из окна

Житель дома, оказавшийся рядом с полицейским, предложил пензенцу бинт, чтобы закрыть раны на руке, которой тот разбивал окно. Пострадавший потянулся за медицинским изделием, и этим моментом воспользовался сотрудник органов.

Сержант схватил мужчину за руку и потянул его на себя, заставив спрыгнуть с подоконника. На помощь полицейскому поспешил сосед. Вдвоем они удержали пензенца.

В Пензе полицейский спас мужчину от падения из окна

«После этого мужчина был передан медикам», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

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Источник — фото, видео УМВД России по области
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