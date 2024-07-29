В котловане: следователи начали проверку после ЧП на Ульяновской

29.07.2024 | 20:33

В Пензе следователи отреагировали на информацию о падении мужчины в котлован, вырытый у дома № 18 на улице Ульяновской для ремонта коммунальных сетей.

ЧП случилось 27 июля. В котлован упал 21-летний житель областного центра. Молодой человек получил травмы и сумел выбраться с помощью сотрудников пожарно-спасательного центра. Они уложили пострадавшего на спинальный щит и подняли наверх, используя альпинистское снаряжение.

«Пострадавший госпитализирован, ему оказана необходимая квалифицированная помощь. Угрозы его жизни и здоровью не имеется», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Они дадут оценку принятым ресурсниками мерам безопасности при проведении работ.

После проверки примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что прокуратура Октябрьского района Пензы также организовала проверку по факту происшествия.

«Будет проверено исполнение законодательства об обеспечении безопасности при проведения ремонтных работ на теплотрассе», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.