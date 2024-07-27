Пожарные спасли из дома на улице Докучаева двух человек

27.07.2024 | 13:44

Вечером в пятницу, 26 июля, в 2-этажном доме на улице Докучаева в Пензе случился пожар.

Сообщение поступило дежурному в 22:01. По адресу прибыли 12 пожарных на 2 спецавтомобилях.

В одной из квартир выгорела комната на площади 5 кв. м.

«Пострадавших нет. Спасено 2 человека, еще 1 эвакуирован», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко дал совет соблюдать элементарное правило: иметь в доме огнетушитель, а в каждом помещении - пожарные извещатели. Он предупредил, что для потери сознания достаточно 7 вдохов угарного газа.