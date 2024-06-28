В Сердобском районе расследуют массовую гибель пчел

28.06.2024 | 18:39

В Сердобском районе зафиксирована массовая гибель пчел. Ее причиной стало нарушение регламентов применения пестицидов, считают в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

24 июня в управление обратился председатель регионального общества пчеловодов. Он рассказал о массовой гибели пчел у пасечников из 5 населенных пунктов Сердобского района.

В тот же день инспектор Россельхознадзора выехал на земельный участок, где проводилось опрыскивание посевов горчицы от вредителей. Чтобы определить остаточное количество пестицидов, он взял 3 пробы зеленой массы горчицы и направил в аккредитованную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных (г. Саратов).

«По предварительным данным, собственник земельного участка провел обработку посевов. Со слов очевидцев, наземное опрыскивание проводилось в дневное время 22 июня, применялся инсектицид «Ария», действующее вещество - фипронил. Данный препарат относится к 1-му классу опасности для пчел (высокоопасный), 2-му классу для человека (опасный)», - сообщили в управлении Россельхознадзора.

Специалисты проанализировали данные федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов и выяснили, что собственник участка зарегистрирован, но сведений о приобретении пестицидов и их использовании в ИС нет, как и плана применения.

«По результатам контрольного (надзорного) мероприятия и полученного экспертного заключения будут приняты меры в рамках действующего законодательства», - заявили в Россельхознадзоре.

В 2022 году в селе Липовка Малосердобинского района после обработки полей зафиксировали массовую гибель пчел. Понесшим убытки пасечникам возместили ущерб, выплатив 420 тысяч рублей.

В том же году жительница села Ягодного в Колышлейском районе пожаловалась на агрофирму, занимающуюся выращиванием подсолнечника: культуру опыляли с самолетов ядовитым веществом, от которого гибли пчелы и испытывали недомогание люди. После обработки полей многие замечали у себя кашель, насморк, признаки отравления.