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Общество

Охранники в пензенских лагерях игнорировали пропускной режим

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В Пензенской области выявлены нарушения в сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей. О них рассказали в прокуратуре региона.

Так, зарегистрировано несоблюдение требований к безопасности пищевой продукции, отклонение от норм санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического законодательства.

К примеру, после вмешательства прокуратуры расторгли контракт на организацию питания детей в лагере «Белка».

«Проверка выявила грубые нарушения закона, которые могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью отдыхающих», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Каменском районе воспитателями работали лица, не предоставившие справки об отсутствии судимости, у лагеря «Луч» в Городищенском районе отсутствовала лицензия на дополнительное образование несовершеннолетних. Директору внесли представление.

В 72 лагерях отдыха зафиксировали несоблюдение правил антитеррористической защищенности. Зачастую речь шла о некачественном периметральном ограждении лагерей.

«Выявлялись случаи необеспечения работоспособности инженерно-технических средств защиты, неактуальные паспорта безопасности, нарушения при обеспечении физической охраны объектов образования.

Например, при проверке обеспечения охраны на 5 объектах в г. Пензе, осуществляемой ООО ЧОО «Агентство безопасности «Мангуст», выявлены незнание охранниками порядка осуществления пропускного режима в образовательных организациях, невнесение записей в журнал регистрации посетителей, самовольное оставление поста охраны, отключение инженерно-технических средств защиты», - добавила Светлана Артамонова.

Руководителю охранного агентства внесли представление, которое удовлетворено.

«Значительное внимание уделяется прокурорами пресечению деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов, организующих отдых детей без включения в региональный реестр. В прошлом году мерами прокурорского реагирования пресечена деятельность 2 несанкционированных лагерей в Городищенском и Мокшанском районах», - заключила помощник прокурора.

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