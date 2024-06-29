Причину гибели пилота планера под Сосновкой устанавливают следователи

29.06.2024 | 20:43

Следственные органы проводят проверку по факту гибели пилота планера. Трагедия произошла в субботу, 29 июня, под селом Сосновка Бессоновского района.

На территории спортивного аэроклуба 54-летний мужчина совершал полет на планере LAK-17.

«В связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователь-криминалист устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.