Причину гибели пилота планера под Сосновкой устанавливают следователи

Следственные органы проводят проверку по факту гибели пилота планера. Трагедия произошла в субботу, 29 июня, под селом Сосновка Бессоновского района.
На территории спортивного аэроклуба 54-летний мужчина совершал полет на планере LAK-17.
«В связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователь-криминалист устанавливает все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.