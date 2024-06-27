В Пензе мужчина с деревянной палкой атаковал троллейбус

27.06.2024 | 10:02

В среду, 26 июня, на улице Ладожской росгвардейцы задержали агрессивного мужчину с деревянной палкой. Он атаковал троллейбус на остановке.

Сообщение об инциденте поступило группе задержания Росгвардии в 12:44. Сотрудники выдвинулись на место и обнаружили 47-летнего пензенца.

Выяснилось, что он вел себя агрессивно и размахивал палкой еще до момента, когда подъехал троллейбус, а тот попал под горячую руку. Несколькими ударами мужчина повредил лакокрасочное покрытие.

Росгвардейцы задержали гражданина.

«В настоящее время нарушитель общественного порядка передан в дежурную часть отдела полиции для установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в центре Пензы 18-летний парень устроил дебош в ресторане. Администратор рассказал, что молодой человек сначала стал неадекватно себя вести, потом пытался спровоцировать окружающих на конфликт. В итоге агрессор разбуянился до такой степени, что швырнул стул в стеклянную входную дверь.