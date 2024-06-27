Обнародованы страшные кадры с места автокатастрофы у села Махалино

27.06.2024 | 09:54

Областная Госавтоинспекция обнародовала кадры с места страшной массовой аварии, которая случилась в среду, 26 июня, у села Махалино в Кузнецком районе.

Предварительно установлено, что в 12:30 на 732-м километре трассы М-5 столкнулись 5 машин:

- DAF с полуприцепом, водитель - мужчина 1975 года рождения;

- Gelly MK, водитель - мужчина 1990 года рождения;

- Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, водитель - мужчина 1983 года рождения;

- Renault с полуприцепом, водитель - мужчина 1985 года рождения;

- Chevrolet Lacetti, водитель - мужчина 1985 года рождения.

На кадрах видно, что один из легковых автомобилей, Gelly, оказался под фурой Mercedes. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду искореженного металла. У тягача марки DAF, который врезался в Gelly сзади, разбита кабина.

«В результате происшествия пассажиры Gelly MK, женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения, скончались на месте, водитель впоследствии скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля DAF получил телесные повреждения и был госпитализирован. Кроме этого, водитель Renault и пассажир Chevrolet, женщина 1987 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в ГАИ.

Сотрудники пожарно-спасательного центра с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела погибших, после извлечения из автомобиля передали сотрудникам полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ГАИ.