Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

24.06.2024 | 14:09

Появились новые кадры страшного ДТП в Заречном, в котором погибли три парня и девушка. Авария произошла в ночь на воскресенье, 23 июня.

В 1:20 на улице Транспортной, напротив корпуса 1/738 на проспекте Мира, 21-летний водитель «Лады-Приоры» съехал на левую обочину и врезался в дерево.

От удара автомобиль превратился в груду металла. На кадрах видно разбросанные части, сама машина разорвана пополам.

Водитель и его пассажиры - 19-летний и 21-летний парни, а еще 22-летняя девушка скончались на месте от полученных травм.

«По данному факту проводится проверка», - рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть 4 лиц). Ход его расследования поставлен на контроль, сообщили в прокуратуре Пензенской области.