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Происшествия

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

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Появились новые кадры страшного ДТП в Заречном, в котором погибли три парня и девушка. Авария произошла в ночь на воскресенье, 23 июня.

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

В 1:20 на улице Транспортной, напротив корпуса 1/738 на проспекте Мира, 21-летний водитель «Лады-Приоры» съехал на левую обочину и врезался в дерево.

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

От удара автомобиль превратился в груду металла. На кадрах видно разбросанные части, сама машина разорвана пополам.

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

Водитель и его пассажиры - 19-летний и 21-летний парни, а еще 22-летняя девушка скончались на месте от полученных травм.

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

«По данному факту проводится проверка», - рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть 4 лиц). Ход его расследования поставлен на контроль, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Пополам: появились новые кадры страшной аварии в Заречном

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Источник — видео и фото областной Госавтоинспекции
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