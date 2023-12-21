По Токмаку, где находятся пензенцы, нанесен ракетный удар

21.12.2023 | 21:02

По Токмаку, где в командировках находятся жители Пензенской области, был нанесен ракетный удар. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

«Обстрелу подверглись военно-гражданская администрация, колледж, стоящие рядом дома. В зданиях выбиты стекла, покорежены стоящие рядом машины, повреждена инфраструктура. Микрорайон остался без газа, воды и электричества. Спешу успокоить пензенцев - наши земляки, ведущие в Токмаке восстановительные работы, не пострадали», - уточнил глава региона.

Тяжелые ранения получили две местные жительницы, одна из них скончалась в больнице. Также погиб сотрудник МЧС из Херсонской области.

Пензенцы, работающие в Токмакском и Пологовском районах Запорожья, уже попадали под обстрел в сентябре. Пострадавших не было.

Руководитель пензенской делегации, первый зампред правительства области Виктор Кувайцев тогда поблагодарил всех, кто находится с ним, за готовность помогать нуждающимся.