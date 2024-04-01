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Происшествия

На трассе М-5 под Пензой погиб водитель «Лады-Ларгус»

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В ГИБДД рассказали подробности ДТП, которое произошло на 608-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе. В аварии погиб 1 человек.

По предварительным данным, 30 марта в 19:55 64-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» врезался в отбойник. Мужчина оказался заблокирован в машине, его освободили сотрудники пожарно-спасательного центра.

Автомобилист от полученных травм скончался.

В аварии пострадали 5 человек, находившиеся в салоне «Лады». Двух 62-летних женщин, а также пассажирок 47 и 29 лет госпитализировали. 20-летней девушке медики оказали помощь на месте, в больницу ей ехать не потребовалось.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее водители, обсуждавшие ДТП, отметили, что на участке трассы была плохая видимость из-за тумана.

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Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
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