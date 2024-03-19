В ГИБДД рассказали подробности аварии у Безымянного ручья

В аварии у Безымянного ручья на автодороге М-5 в Пензе пострадали два человека. ДТП случилось во вторник, 19 марта, в 11:15.
По предварительным данным, на 630-м километре трассы столкнулись Opel Zafira под управлением 61-летнего мужчины, «Газель» с 28-летним шофером и Ford Focus с 43-летним водителем за рулем.
Последствия столкновения запечатлела камера. У Ford измято левое крыло, у Opel сильно деформирован кузов.
В результате аварии два пассажира Opel Zafira, мужчины 34 и 28 лет, получили травмы. Их доставили в больницу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по области.
В ФКУ «Поволжуправтодор» предупредили, что движение на участке трассы, где случилось ДТП, затруднено. На время ликвидации последствий аварии организован реверс.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀