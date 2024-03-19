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Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности аварии у Безымянного ручья

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В аварии у Безымянного ручья на автодороге М-5 в Пензе пострадали два человека. ДТП случилось во вторник, 19 марта, в 11:15.

По предварительным данным, на 630-м километре трассы столкнулись Opel Zafira под управлением 61-летнего мужчины, «Газель» с 28-летним шофером и Ford Focus с 43-летним водителем за рулем.

Последствия столкновения запечатлела камера. У Ford измято левое крыло, у Opel сильно деформирован кузов.

В результате аварии два пассажира Opel Zafira, мужчины 34 и 28 лет, получили травмы. Их доставили в больницу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по области.

В ФКУ «Поволжуправтодор» предупредили, что движение на участке трассы, где случилось ДТП, затруднено. На время ликвидации последствий аварии организован реверс.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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