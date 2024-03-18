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Происшествия

Момент ДТП с перевернувшимся Renault Sandero попал на камеру

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В Сети появилась запись с моментом ДТП, которое случилось утром в понедельник, 18 марта, в Колышлейском районе. В аварию там попала 45-летняя женщина, ехавшая за рулем Renault Sandero.

На кадрах видно, что автомобилистка не справилась с управлением на дороге, покрытой выбоинами. Машину вынесло сначала на встречную полосу, затем на обочину и, наконец, в кювет, где она перевернулась.

Как сообщалось ранее, это случилось в 7:50 на 45-м километре трассы Пенза - Балашов - Михайловка, у села Березовка.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные, медики. Специалисты осмотрели пострадавшую, госпитализация ей не потребовалась.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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