В Колышлейском районе женщина перевернулась на Renault Sandero

18.03.2024 | 10:47

Утром в понедельник, 18 марта, в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля.

В аварию попала 45-летняя женщина, ехавшая за рулем Renault Sandero.

Предварительно установлено, что в 7:50 на 45-м километре трассы Пенза - Балашов - Михайловка она не справилась с управлением, из-за чего машина оказалась на крыше за пределами проезжей части.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные, медики. Специалисты осмотрели пострадавшую, госпитализация ей не потребовалась.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.